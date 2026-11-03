Programa Mujeres Electricistas gradúa a 112 nuevas técnicas

El programa Mujeres Electricistas graduó a su undécima promoción con 112 nuevas técnicas certificadas, en un acto conjunto de El Salvador e ISDEMO.
Las participantes realizaron proyectos en Santa Ana, San Miguel, San Martín y Colón que beneficiaron a más de 800 personas. Con esta promoción, el programa acumula 1,172 mujeres formadas.
La graduación corresponde a la undécima promoción del programa, que certifica a las participantes en el oficio de electricistas.
Los proyectos ejecutados por las nuevas técnicas se distribuyeron en cuatro localidades del país y alcanzaron a más de 800 beneficiarios.