Programa de empleo para personas retornadas 

El desempleo es uno de los obstáculos que enfrentan los migrantes que fueron deportados la mayoría procedente de Estados Unidos, en 6 meses 26,000 personas arribaron a El Salvador de este total, 3,000 son mujeres que el gobierno de Trump expulsó, ahí es donde entra Comité Estadounidense para los Refugiados e Inmigrantes con la campaña llamada “Contrata talento retornado”.

En la búsqueda de empleo de las personas que buscan ayuda cuentan con el respaldo del fondo Canadá para iniciativas locales, actualmente, ejecutan el proyecto “Reintegración local para personas retornadas”, los departamentos de San Miguel y Usulután.

Esperan que más empresas se interesen contratar personas retornadas en plazas en el país, el objetivo es que identifiquen los perfiles que requieren para distintos cargos dentro de sus organizaciones.