El programa de becas de PAILL se brinda a hijos e hijas de colaboradores de la empresa en sus diferentes niveles educativos, desde la educación básica, la educación media y la educación superior, como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial, que también promueve la salud, la educación y el apoyo comunitario.

Rosa María Delgado, especialista en comunicaciones de PAI, explicó que se trata de un apoyo económico que se ofrece para todos los niveles educativos. El programa nació en 2017 y a la fecha suma 10 años entregando becas.

Delgado señaló que, cuando los estudiantes llegan a la universidad, el apoyo cubre la matrícula y la mensualidad. A la fecha, el programa ha entregado más de 460 becas, con una inversión total de más de 140.000 dólares.