Productores de maíz reciben insumos para enfrentar los efectos del cambio climático

Productores de maíz de la zona occidental de El Salvador recibieron alrededor de 589 kits agrícolas como parte de las acciones para reducir los riesgos asociados al cambio climático.

Cada paquete contiene semillas híbridas de maíz, fertilizantes e insumos para el manejo de los cultivos. El apoyo permite a los agricultores reducir los gastos destinados a la compra de estos productos y continuar con la producción de granos básicos.

Marcos Méndez, productor, señaló que el trabajo conjunto entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) les ha permitido obtener una buena producción.