Productores de Chalatenango garantizan suministro de hortalizas para diciembre

Productores del programa de aumento a la producción en Chalatenango afirman que sus cosechas cubrirán la demanda nacional de fin de año, frente a los rumores de escasez.

Agricultores de San Ignacio aseguraron que sus cultivos de hortalizas se encuentran en niveles óptimos para el mercado local.

La coordinadora de la agencia Senta las Pilas reveló que hay cerca de 150 mil lechugas en desarrollo en ese lugar, que se cosecharán en los próximos días.

Esas lechugas garantizarán el suministro durante todo diciembre, según la coordinadora de la agencia.

Un productor de la zona alta cosecha unas 10 mil lechugas por semana, además de pepino, cebollín y rábano.

Otro horticultor siembra 6 mil plantines semanales para el mercado nacional y empresas empacadoras.

Un tercer agricultor, que también cultiva papa, zanahoria, repollo, tomate y chile, envía toda su producción a la central de abastos de Soyapango.

Un productor indicó que siembra 6 mil plantines semanales para la empacadora de Los Planes y que esos productos se distribuyen en el transcurso de una semana.

Otro agricultor sostuvo que la producción se ha mantenido y que luchan para que los mercados siempre estén abastecidos.