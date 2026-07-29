Productores agropecuarios podrán acceder a créditos con tasa del 4%

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, anunció que los productores agropecuarios del país podrán acceder a financiamientos con tasas preferenciales desde el 4%, disponibles para agricultores, ganaderos y productores en general, para la compra de insumos, incorporación de tecnología y adquisición de maquinaria agrícola.

Los créditos destinados a cultivos como el maíz y el frijol tendrán un plazo de hasta 8 meses, mientras que aquellos orientados a la adquisición de equipo y maquinaria podrían extenderse hasta 6 años.