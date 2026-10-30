Producción acuícola en El Salvador

En El Salvador, la producción acuícola alcanza alrededor de 8.1 millones de libras de tilapia y 5.2 millones de libras de camarón, según el censo agropecuario y de pesca de 2025.

En el caso de la tilapia, el país cuenta con 1,048 productores, de los cuales el 92.7% son personas naturales y el 7.3% personas jurídicas.

Mientras que en la producción de camarón se registran 126 productores, el 81% son personas naturales y el 19% personas jurídicas.

Para conocer nuevas técnicas de producción y fortalecer esta actividad en el país, productores, investigadores y especialistas se reunieron en un hotel capitalino, donde se desarrolló el XIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura, Lacqua 2026, para conocer sobre técnicas de innovación, soluciones tecnológicas y prácticas sostenibles.

Y es que con este encuentro también se busca generar alianzas y atraer inversionistas que contribuyan al desarrollo de la acuicultura en el país.

Según el censo agropecuario y de pesca de 2025, el 99.3% de la producción de tilapia se destina a la venta, mientras que el autoconsumo representa el 0.4%.

En el caso del camarón, el 84.9% de la producción se comercializa, mientras que apenas el 0.02% se destina al autoconsumo.