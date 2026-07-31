Procesos y permisos para viajar fuera del país con menores de edad

Durante las vacaciones, muchas familias deciden salir del país con menores de edad, un proceso que implica cumplir con ciertos requisitos legales para evitar contratiempos.

Muchos padres de familia desconocen de estos trámites, y por errores en la documentación o por la falta de autorización de uno de los padres, tienen retrasos que pueden afectar en sus viajes.

Mientras que, cuando no existe el consentimiento entre los progenitores, el caso debe ser resuelto por la vía judicial, un proceso que puede variar en su duración dependiendo el caso.

Además, el presentar documentos falsos o hacerse pasar por el padre o la madre para obtener un permiso de salida no solo invalida el trámite, sino que puede dar paso a responsabilidades penales para quienes participen en el fraude.

Si usted va a salir del país con menores, tenga en consideración los requisitos del permiso de salida según la ley Crecer Juntos, el acta notarial o autorizada por la Procuraduría de la República, el pasaporte vigente, la partida de nacimiento, indiciar el país de destino, así como también el tiempo de permanencia y la revisión previa en línea para la validacion por parte de la Dirección General de Migración y extranjería.