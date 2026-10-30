Procesos judiciales abreviados

Quienes son procesados penalmente en los tribunales pueden ampararse a una figura legal que permite simplificar el proceso y evitar que se alargue por meses o años; sin embargo, se deben cumplir una serie de condiciones para acceder al juicio abreviado.

La legislación salvadoreña contempla los procesos judiciales abreviados como una alternativa simplificada para resolver ciertos casos penales y reducir condenas. Un claro ejemplo es el del expresidente Elías Antonio Saca a quien se le redujo su sentencia de 30 a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero.

Esta figura está regulada en el artículo 417 del código procesal penal, y es aplicada cuando el imputado confiesa haber cometido el delito y acepta el procedimiento; sin embargo, su confesión debe ser clara y sustentable.

De acuerdo con la ley, el cálculo de la condena podrá acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor.

Incluso puede ser la Fiscalía quien solicite el proceso abreviado.

De acuerdo con los abogados, esta figura legal está presente en el código procesal penal desde 1998; y aunque cualquier persona natural que sea procesada penalmente puede apegarse a el, dependerá de la fiscalía si solicita o no la aplicación del procedimiento y del tipo de delito que cometió el infractor.