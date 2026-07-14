Príncipe Harry enfrenta millonarios costos legales tras perder demanda contra Daily Mail

El príncipe Harry atraviesa una de las semanas más complicadas desde que dejó de formar parte activa de la familia real británica, luego de que un juez desestimara la demanda que presentó contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, al considerar que no existían pruebas suficientes de métodos ilegales por parte del grupo editorial.

La resolución judicial no solo representó una derrota para el hijo menor del rey Carlos III, sino que también abre la puerta a que los demandantes, entre ellos Harry y otras seis personas, deban cubrir los costos del proceso, que diversos medios británicos estiman podrían superar los 20 millones de dólares.

En medio de este panorama, el nombre de Elton John ha comenzado a sonar como posible salvavidas, ya que personas cercanas al caso aseguran que el legendario músico, amigo cercano de Harry, sería una de las pocas personas con capacidad económica para ayudarlo si fuera necesario.