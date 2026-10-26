Principales dificultades de las MYPES en El Salvador

Seis de cada diez micro y pequeñas empresas en El Salvador han sido afectadas por el aumento de las temperaturas y las sequías. De estas, el 68.6% reportó bajas en sus ventas y el 33.4% daños en su mercadería. Pese a esto, solo el 1% cuenta con un seguro. De acuerdo al cuarto informe anual de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.

Por otra parte, el 52% no tiene relación con instituciones financieras formales y solo el 35.1% está bancarizado. Además, el 47.1% de las que tienen créditos considera que los montos y plazos no se ajustan a sus necesidades.

Otro hallazgo revela que el 43.1% de las micro y pequeñas empresas utiliza parte de su vivienda para producir, almacenar o vender sus productos.

En El Salvador operan 903,149 micro y pequeñas empresas, que representan el 75% de la población económicamente activa y el 45% del Producto Interno Bruto.