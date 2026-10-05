Principales causas de muerte en el mundo

Las enfermedades no transmisibles causaron el 74% de las muertes en el mundo en 2023, frente al 58% registrado en 2000, según las nuevas estimaciones mundiales de salud de la Organización Mundial de la Salud.

La cardiopatía isquémica que es cuando las arterias del corazón se bloquean y le llega poca sangre y oxígeno y causan un infarto.

Sigue como principal causa de muerte, con unos 9,5 millones de fallecimientos, alrededor del 16% del total. Le siguen el accidente cerebrovascular, con 6,8 millones, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con 3,6 millones. Las diez principales causas provocaron 33 millones de los 61 millones de muertes de 2023.

El alzhéimer y otras demencias pasaron del puesto 19 al quinto, con 2,1 millones de muertes, el triple que en 2000. El covid-19 salió de las diez primeras y quedó en el puesto 14, con unas 900.000 muertes.

La esperanza de vida llegó a 73,3 años, una décima menos que en 2019. La saludable fue de 62,8 años, 0,4 menos que antes de la pandemia.

Entre 2019 y 2023, la tasa de años de vida saludable perdidos subió cerca de 20% por depresión y casi 45% por ansiedad. En conjunto, ambas condiciones sumaron unos 110 millones de años de vida saludable perdidos en 2023.