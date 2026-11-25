La princesa Lalla Asma del Reino de Marruecos se encuentra en El Salvador en visita oficial para continuar la cooperación bilateral entre ambos países, especialmente en temas de primera infancia y atención a la niñez con discapacidad auditiva.

La primera dama Gabriela de Bukele recibió a la alteza real en el Aeropuerto Internacional. La agenda incluye una reunión bilateral de alto nivel en Casa Presidencial y una visita al Hospital Nacional Zacamil.

La reunión bilateral se realizará con acompañamiento del ministro de Salud para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación.

En el Hospital Nacional Zacamil, la comitiva conocerá a los niños intervenidos durante la segunda misión médica y a sus familiares. También se prevé un acercamiento con el personal médico salvadoreño que participa en las capacitaciones impartidas por especialistas de la Fundación Lalla Asma.

Estas capacitaciones están orientadas a fortalecer conocimientos y habilidades en el diagnóstico y la atención de pacientes pediátricos.

La agenda continuará con un recorrido en la Biblioteca Nacional de El Salvador, donde la princesa conocerá a los niños que recibieron implantes cocleares durante la misión médica de noviembre de 2025. Durante el encuentro, los niños mostrarán junto a sus familiares los avances y habilidades desarrollados en su proceso de rehabilitación auditiva.