Primera infancia participó en la actividad de Los Guardianes del Planeta

Los niños de primera infancia, se convirtieron en Los Guardianes del Planeta, una actividad que promueve el aprendizaje a través del juego y es impulsada por el despacho de la primera dama.

Tiago es uno de los guardianes del planeta, tiene 4 años, pero reconoce la importancia de limpiar los ríos, cuidar las plantas y los animales.

El disfraz lo elaboró con su abuelita, la mayoría de materiales que utilizaron son reciclados, incluyendo los binoculares.

A través de estas dinámicas, canciones, cuentos y otras actividades los niños no solo aprenden, sino que también fortalece el vínculo entre las familias.

Esta actividad de Los Guardianes del Planeta se desarrollará durante toda la semana, finalizando el 16 de octubre y participan las modalidades de atención a la primera infancia del Instituto Crecer Juntos, estudiantes de parvularia y de segundo a sexto grado de diferentes centros educativos del país.

Esto forma parte de la programación del mes de la niñez, y 19 al 23 de octubre se llevará a cabo la dinámica de los “pequeños científicos”, una experiencia que busca incentivar a los niños al descubrimiento y experimentación.