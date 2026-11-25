Según dijo, desde hace años los grupos armados mantienen como rehén a gran parte del país, con masacres, secuestros, violaciones, asesinatos y desplazamientos forzados.

Recordó que a principios de 2024 la capital quedó prácticamente paralizada y sostuvo que el acuerdo entre Haití y El Salvador debe entenderse en ese contexto de urgencia.

Añadió que los derechos humanos y la transparencia deben acompañar toda operación, pero no servir de pretexto para ignorar el derecho de los haitianos a ser protegidos y a vivir sin miedo ni dominación de las pandillas.

Mientras que Amnistía Internacional exhortó a publicar el acuerdo con El Salvador, garantizando derechos fundamentales y transparencia.