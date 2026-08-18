Primer congreso de derecho sanitario

Todos los establecimientos, productos, actividades, procesos, que tengan incidencia en la salud de las personas, deben ser regulados por el derecho sanitario, con el propósito de elevar los estándares de calidad en los productos y servicios.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria, realizó el primer congreso internacional, con especialistas extranjeros que compartieron temáticas enfocadas a la innovación.

En este espacio se reunieron a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos, avances y tendencias en materia a la regulación sanitaria.

Se pretende que con este congreso de dos días se establezcan estrategias que fortalezcan los marcos regulatorios en la producción de alimentos.