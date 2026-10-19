Prime Video presenta el adelanto de The Greatest, la serie biográfica sobre Muhammad Ali

Prime Video presentó el adelanto oficial de The Greatest, una nueva serie biográfica que retrata la vida de Muhammad Ali. El actor Jaleen Best será el encargado de interpretar al legendario deportista.

La producción seguirá la transformación de Cassius Clay en Muhammad Ali, desde sus primeros pasos en Louisville, Kentucky, hasta convertirse en campeón mundial y referente internacional.

A diferencia de otras producciones centradas en sus hazañas deportivas, la serie también explorará la faceta personal del boxeador.