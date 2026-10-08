El cáncer bucal no duele hasta que ya es algo serio, advirtieron estudiantes de odontología. La autoexploración frente al espejo es clave para detectar manchas en labios, lengua o encías a tiempo.

Las lesiones malignas crecen rápido y en seis meses pueden estar bien establecidas, por eso se recomienda visitar al odontólogo cada medio año.

La técnica de cepillado ideal es de barrido: hacia abajo en los dientes de arriba y hacia arriba en los de abajo.

El hilo dental permite limpiar el tejido entre los dientes que el cepillo no alcanza. El sangrado de encías indica inflamación por acumulación de placa, no siempre por cepillado fuerte.