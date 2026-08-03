Presupuesto para visitar Sivarland

Los precios de los juegos mecánicos varían según la atracción, para los niños hay opciones desde 2 dólares, mientras que otros juegos tienen un costo de 3.50 dólares y algunas atracciones llegan hasta los 5 dólares.

Por eso, algunos padres de familia aseguran que han destinado entre 10 y 20 dólares por niño para los juegos y otros gastos dentro del recinto.

Vanessa López, por ejemplo, ha presupuestado cerca de 70 dólares para que sus tres hijos disfruten de Sivarland, es decir, un promedio de más de 23 dólares por cada niño.

Si cada uno sube una vez a los helicópteros, con un costo de 4 dólares por ronda, de los 70 dólares iniciales le quedarían 58, si además cada uno compra un elote o una manzana de 2 dólares, el presupuesto bajaría a 52 dólares.

Y si los tres deciden subirse a tres juegos mecánicos más, con un costo de 3.50 dólares cada uno, les quedarían 20.50 dólares para bebidas o algún otro refrigerio. Este cálculo no incluye el gasto de Vanessa y su madre en comida o juegos, ni el transporte.

Otro de los visitantes es Juan Carlos, quien ha destinado 20 dólares exclusivamente para los juegos mecánicos.

Para llegar desde la zona de Antiguo Cuscatlán, asegura que ha gastado en promedio 1.50 dólar en transporte público.

Los comerciantes también invitan a los salvadoreños a visitar Sivarland y aseguran que mantienen los precios de los productos del año pasado.

Antes de ir a Sivarland, haga cuentas y defina cuánto destinará para juegos, comida y transporte.