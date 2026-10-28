Presupuesto del MOPT y de la DOM para el 2027

Con un presupuesto de 1,057 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas busca impulsar la ejecución y finalización de proyectos viales y de infraestructura. Entre las obras previstas se encuentran la continuidad de la carretera Los Chorros, el bypass de Apopa, la ampliación de la carretera del Litoral, el paso multinivel del kilómetro cinco y el aerocable en Mejicanos. También se contemplan obras de mitigación, control de inundaciones y la construcción de pasos a desnivel e intercambiadores estratégicos en el país.

El titular del MOPT detalló que el 98.9% de los recursos solicitados se destinará a inversión pública, mientras que el resto cubrirá los gastos operativos y las remuneraciones del personal encargado de supervisar y ejecutar proyectos viales y de mitigación en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Dirección de Obras Municipales solicitó un presupuesto de 502.4 millones de dólares para 2027.

Dentro de las asignaciones presupuestarias, 123 millones de dólares se destinarán al Fovial, Afonat y ANDA, mientras que 234 millones corresponden a transferencias de capital. De estos últimos, se prevén 175 millones para proyectos de CEPA, entre ellos, obras en el aeropuerto de La Unión. Además, se contemplan 212 millones de dólares en contribuciones especiales para el subsidio al transporte público y 10.7 millones para remunerar al personal técnico y administrativo.