El financiamiento del órgano judicial cambió tras la reforma constitucional aprobada el 16 de diciembre de 2025, que eliminó la asignación mínima del 6% de los ingresos corrientes del Estado que antes le correspondía por ley. A partir de esa modificación, su presupuesto se define dentro del proceso general de formulación presupuestaria.

Para 2027, la Corte Suprema de Justicia solicita 369.2 millones de dólares para su funcionamiento, el mismo monto que en 2026, el 63.4% se destinaría a la administración de salas, tribunales y centros judiciales.

El mayor rubro corresponde al pago de salarios, prestaciones y obligaciones patronales, con 263.5 millones de dólares. Otros 70.6 millones se utilizarían para servicios básicos, limpieza, vigilancia, combustible, arrendamientos y suministros de medicina legal. Además, se prevén 15.6 millones para vehículos, equipo médico, mobiliario y otras adquisiciones, así como para continuar las obras del estacionamiento de las oficinas administrativas y del centro judicial de San Martín.

En materia de modernización, la corte proyecta incorporar herramientas de inteligencia artificial para apoyar a los juzgadores y agilizar las búsquedas de jurisprudencia. También prevé avanzar con el expediente y la firma electrónica. Sin embargo, todavía trabaja en los lineamientos que regularán el uso de esta tecnología en la función judicial.

La institución tampoco descarta solicitar hasta 10 millones de dólares adicionales si se concretan proyectos como el protocolo notarial electrónico y el centro judicial de Usulután.