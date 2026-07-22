Préstamo del BCIE para fase II del programa de mejoramiento vial

155 millones de dólares serán destinados para la ejecución del programa de infraestructura vial y movilidad urbana en su fase II, luego que el Banco Centroamericano de Integración Económica y El Salvador, suscribieron un convenio de préstamo que permitirá intervenir varios sectores para reducir la congestión vehicular, mejorar los tiempos de viaje, disminuir los costos logísticos y fortalecer la competitividad del nacional, por lo que según el comunicado del BCIE, el proyecto beneficiará de manera directa a más de 1.17 millones de habitantes.

El programa contempla la ampliación y mejoramiento de la carretera RN13W en el tramo desvío Atiquizaya, desvío bypass de Ahuachapán, con la ampliación de dos a cuatro carriles, incluyendo ciclovías, aceras, puentes peatonales, drenajes y obras de seguridad vial; además, financiará el diseño y construcción del corredor norte del anillo periférico del área metropolitana de San Salvador y el diseño del corredor oriente, que busca agilizar el tránsito para los conductores.

El 11 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa ratificó el préstamo de 135 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para El Salvador, destinado para la fase 1 del programa, el cual incluye la construcción de 3 pasos a desnivel en el bulevar Constitución y 3 en el bulevar Los Próceres; financiamiento para 6 proyectos de preinversión en corredores viales del área metropolitana de San Salvador y la ampliación de carriles en la ruta a Nuevo Cuscatlán.