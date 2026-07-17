Presidente Trump volvió a cuestionar las elecciones del 2020

Donald Trump cumplió dos años de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, oportunidad que aprovechó para rendir informe de su gestión enfocado más en la parte electoral y muy poco en los logros de su gobierno. El discurso no atacó tanto a la migración irregular como en ocasiones anteriores, pero si lanzó serios señalamientos contra los indocumentados.

También denunció que migrantes habrían sido utilizados para votar en elecciones federales, irregularidad que habría sido encubierta por varias agencias de gobierno.

Además, desclasificó documentos sobre una presunta injerencia del gobierno chino para sabotear y hurtar millones de datos electorales a partir del 2020; una aparente jugada para evitar que derrotara a Joe Biden en las presidenciales de hace seis años.

El mandatario norteamericano también denunció un presunto fraude cometido por un registro irregular de votantes en el estado de Michigan en 2020. El jefe de estado pidió al FBI investigar a quienes participaron en todos estos actos y llevarlos ante la justicia de ser necesario.