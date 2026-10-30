Presidente Nayib Bukele niega que El Salvador busque invadir Haití o apropiarse de sus riquezas

El presidente Nayib Bukele, aseguró que su país financia con recursos propios el 90% de los gastos de la operación que mantiene en Haití. A través de redes sociales, negó que se trate de una invasión y sostuvo que su gobierno no pretende controlar el territorio ni apropiarse de sus riquezas.

Bukele explicó que la misión tiene como objetivo recuperar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños que permanecen desaparecidos tras un ataque ocurrido el 18 de octubre, al norte de Puerto Príncipe, en una zona controlada por pandillas.

El presidente afirmó que las fuerzas salvadoreñas permanecerán en Haití mientras continúe la misión y aseguró que se retirarán si los cuatro técnicos son entregados.