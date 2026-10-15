Presidente Nayib Bukele inaugura Puente Binacional Manuel José Arce

El mandatario abrió el Puente Binacional General Manuel José Arce entre La Hachadura y Pedro de Alvarado.

Esta infraestructura busca optimizar el flujo vehicular y comercial en uno de los principales pasos terrestres de la región.

La inversión total asciende a 32.600 millones de dólares para esta conexión estratégica.

El proyecto genera más de 200 empleos directos durante su ejecución e implementación inicial.

Además, se crean 1150 puestos de trabajo indirectos vinculados a la operación logística.

Esta obra es parte integral de los planes estatales para modernizar todas las fronteras nacionales.