Presidente Nayib Bukele inaugura Puente Binacional Manuel José Arce

La obra mejora el paso de personas y mercaderías en la frontera occidental.

Hormigas cortadoras de hojas transportan fragmentos vegetales para cultivar hongos dentro de su hormiguero

El mandatario abrió el Puente Binacional General Manuel José Arce entre La Hachadura y Pedro de Alvarado.

Esta infraestructura busca optimizar el flujo vehicular y comercial en uno de los principales pasos terrestres de la región.

La inversión total asciende a 32.600 millones de dólares para esta conexión estratégica.

El proyecto genera más de 200 empleos directos durante su ejecución e implementación inicial.

Además, se crean 1150 puestos de trabajo indirectos vinculados a la operación logística.

Esta obra es parte integral de los planes estatales para modernizar todas las fronteras nacionales.