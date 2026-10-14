Presidente Nayib Bukele analiza liberación anticipada de presos que colaboraron con pandillas

El presidente de El Salvador anunció que se analizan los casos de las personas acusadas de colaborar con pandillas que se encuentran recluidas. El mandatario señaló que el criterio para la liberación anticipada depende del nivel de colaboración de cada caso.

El presidente explicó que hay mucha gente que cometió delitos por colaborar con las pandillas y merece estar en la cárcel. Sin embargo, señaló que vienen de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual. Indicó que si se capturara a todos los que colaboraron, tendrían que arrestar al veinte por ciento de la población.

Puso como ejemplo que quien colaboró para enterrar un cadáver casi merece cadena perpetua. En cambio, quien solo avisaba que venía la policía es culpable, pero en menor medida. El plan beneficiaría a un cincuenta por ciento de los presos que colaboraron con pandillas.