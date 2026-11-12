Presidente de Haití reconoce labor de militares salvadoreños en el país caribeño

Las operaciones militares en Haití siguen generando reacciones. Recientemente el presidente de ese país, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. El mandatario, a través de una publicación en X, reconoció la contribución de la fuerza de supresión de pandillas, también de la policía nacional haitiana, las fuerzas armadas de Haití y los socios internacionales; que están ayudando a retomar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado.

El presidente haitiano también felicitó a su homologo, Nayib Bukele, por el apoyo y compromiso en la lucha contra las pandillas, y cerró su mensaje con la frase: las pandillas no tendrán descanso en los ojos.

Este tipo de publicaciones surgen en el contexto de las operaciones militares que se realizan en la nación caribeña para desarticular a las pandillas y combatir la ola de violencia incontrolable. En estos esfuerzos también participa El Salvador con el despliegue de más de 2,000 efectivos que realizan tareas de patrullaje y seguridad, ademas de participar en la búsqueda de cuatro aerotécnicos que continúan desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre de este año.