Presidenta de Perú visitó el CECOT y se reunió con el presidente Nayib Bukele

Perú conoció el modelo de seguridad implementado en El Salvador, con el cual les declaró la guerra a las pandillas y logró reducir los homicidios.

Durante su visita oficial en país, la presidenta peruana realizó un recorrido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde pudo ver del sistema penitenciario implementado por el gobierno salvadoreño, la mandataria verifico las celdas en las que se encuentran los miembros de la MS y del Barrio 18, catalogados de alta peligrosidad, responsables de múltiples crímenes, quienes únicamente salen durante 30 minutos para realizar ejercicio y recibir atención médica.

El CECOT tiene capacidad para 40,000 reos, y la Republica del Perú construirá una similar según anuncio la jefa de Estado.

Posteriormente Keiko Fujimori, fue recibida en Casa Presidencial por el mandatario Nayib Bukele, donde sostuvieron una reunión junto a los gabinetes de ambos países.

Perú y El Salvador, firmaron acuerdos y memorándums de cooperación, en salud, educación y turismo, y buscaran establecer un Tratado de Libre Comercio.

Este viernes la presidenta de Perú, conocerá los centros educativos salvadoreños, visitará las instalaciones de Doctor SV y del hospital nacional Rosales.