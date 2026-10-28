Presidenta de Perú visitará El Salvador

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitará El Salvador para sostener un encuentro con el presidente Nayib Bukele; una reunión en la que abordarán temas como la seguridad e incluirá la visita al centro de confinamiento del terrorismo.

La agenda de la mandataria también incluye el recorrido a una escuela y un hospital, para conocer las experiencias del país en materia de salud y educación. Fujimori arribará con una comitiva peruana y extendió la invitación para que el presidente salvadoreño visite su país.

La visita de la jefa de estado ocurre tres meses después de que asumiera la presidencia del país suramericano. El pasado siete de octubre el senado peruano aprobó la solicitud para que viajará a territorio salvadoreño.