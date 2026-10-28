Presidenta de Perú visitará El Salvador

Una comitiva peruana encabezada por la presidenta Keiko Fujimori arribará al país en las próximas horas. La seguridad, salud y educación son parte de los temas a tratar con el presidente Nayib Bukele.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitará El Salvador para sostener un encuentro con el presidente Nayib Bukele; una reunión en la que abordarán temas como la seguridad e incluirá la visita al centro de confinamiento del terrorismo.

La agenda de la mandataria también incluye el recorrido a una escuela y un hospital, para conocer las experiencias del país en materia de salud y educación. Fujimori arribará con una comitiva peruana y extendió la invitación para que el presidente salvadoreño visite su país.

La visita de la jefa de estado ocurre tres meses después de que asumiera la presidencia del país suramericano. El pasado siete de octubre el senado peruano aprobó la solicitud para que viajará a territorio salvadoreño.