Presidenta de Perú recorre el CECOT y se reúne con Nayib Bukele

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y posteriormente se reunió con el mandatario Nayib Bukele en Casa Presidencial, como parte de su visita oficial al país.

Durante su recorrido, conoció el modelo penitenciario salvadoreño y observó las celdas donde permanecen recluidos integrantes de las pandillas MS-13 y Barrio 18, considerados de alta peligrosidad.

Durante el encuentro, Perú y El Salvador firmaron acuerdos y memorándums de cooperación en materia de salud, educación y turismo. Además, manifestaron su interés en establecer un tratado de libre comercio.