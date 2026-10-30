Presidenta de Perú recorre el CECOT y se reúne con Nayib Bukele

La mandataria peruana verificó las celdas donde permanecen miembros de pandillas de alta peligrosidad.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y posteriormente se reunió con el mandatario Nayib Bukele en Casa Presidencial, como parte de su visita oficial al país.

Durante su recorrido, conoció el modelo penitenciario salvadoreño y observó las celdas donde permanecen recluidos integrantes de las pandillas MS-13 y Barrio 18, considerados de alta peligrosidad.

Durante el encuentro, Perú y El Salvador firmaron acuerdos y memorándums de cooperación en materia de salud, educación y turismo. Además, manifestaron su interés en establecer un tratado de libre comercio.