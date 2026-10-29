Presidenta de Perú llega a El Salvador y prevé visitar las instalaciones del CECOT

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llegó a El Salvador y fue recibida la noche del miércoles por autoridades gubernamentales en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.

Entre las actividades previstas figura un recorrido por las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Además, se espera que visite una escuela y hospitales para conocer las experiencias salvadoreñas en materia de educación y salud.

Fujimori está acompañada por una comitiva peruana integrada por varios ministros, quienes tienen previsto participar en reuniones para establecer acuerdos y promover la cooperación entre Perú y El Salvador.

Imagen: Facebook Presidencia de la República de El Salvador