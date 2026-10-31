Presidenta de Perú anuncia centros educativos con IA tras visita oficial a El Salvador

La presidenta de Perú anunció que el próximo año se construirán 500 centros educativos en su país, donde incorporarán inteligencia artificial e internet satelital.

La medida surge tras conocer el modelo educativo implementado en El Salvador durante su visita oficial.

La mandataria realizó un recorrido por el Centro Educativo Marcelino García Flamenco en Santa Tecla, donde conoció la plataforma educativa salvadoreña.

Señaló que se lleva la idea de tener el acompañamiento de un maestro y una guía a través de la inteligencia artificial para monitorear el avance de los estudiantes.