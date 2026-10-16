Presidenta de Costa Rica visita El Salvador para conocer el Cecot

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ya está en El Salvador para conocer de cerca el funcionamiento del Cecot y la experiencia del país en el combate a las pandillas.

Como parte de su agenda, este viernes se reunirá con el presidente Nayib Bukele en Casa Presidencial a partir de las 3:30 de la tarde. La mandataria tiene previsto recorrer las instalaciones del Cecot. La visita se realiza tras la inauguración en Costa Rica de una nueva cárcel con capacidad para 5100 reos.

Fernández busca conocer cómo funciona el sistema penitenciario salvadoreño para aprovechar esa experiencia en su país. La agenda incluye temas de interés para ambas naciones. El recorrido por el centro penitenciario permitirá a la mandataria observar el manejo de reos de alta peligrosidad.