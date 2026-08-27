Presentan plataforma para la compra y venta de vehículos usados

Comprar y vender por internet ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿sabía qué ahora también puede comprar su próximo vehículo a través de una plataforma digital?

En El Salvador, las importaciones de vehículos y sus accesorios alcanzaron un récord histórico en 2025 al sumar más de $1,293 millones según el Banco Central de Reserva y es que comprar un vehículo usado es más accesible, económicamente, frente al costo de uno nuevo.

Es que un vehículo puede costar desde 2,500 dólares en adelante, dependiendo del modelo, marca y año de fabricación del vehículo.