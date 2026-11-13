Presentan en El Salvador una función especial de Yo Soy Rocky por sus 50 años

El Salvador celebró una función especial de Yo Soy Rocky como homenaje a un clásico del cine que cumple más de cincuenta años de haber sido estrenado. El biopic retrata la historia de perseverancia de Sylvester Stallone para cumplir su sueño de ser actor.

La obra muestra el lado no conocido del clásico del cine que contra todo pronóstico ganó el Óscar a Mejor Película en 1976.

La película solo contó con un presupuesto limitado de un millón de dólares para su producción. Además, el protagonista era un desconocido Stallone que no contaba con ningún papel principal en su carrera. La función se realizó el pasado martes once de noviembre en El Salvador.

La historia detrás de esta primera película causa gran impresión en el público por los obstáculos que superó el largometraje.