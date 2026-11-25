La navidad comienza a tomar forma en el centro histórico de San Salvador, el parque Libertad, la plaza Gerardo Barrios y la plaza Morazán se preparan para convertirse en escenarios de la villa navideña con una propuesta que busca atraer a familias salvadoreñas y turistas durante las fiestas de fin de año.

La casa de santa, el árbol navideño, la casa del Grinch y la casa de chocolate darán vida a esta propuesta.

Las estructuras ya comienzan a iluminarse y despiertan la expectativa de quienes visitan el corazón de la capital, entre ellos turistas procedentes de Estados Unidos, destacan su experiencia en el país.

El interés también llega desde Europa, turistas españoles aseguran que tenían el deseo de conocer El Salvador y que su visita les ha permitido descubrir un país atractivo, con importantes perspectivas de crecimiento.

La villa navideña del centro histórico recibió 4.5 millones de visitantes durante la temporada pasada, un incremento del 80% respecto a 2024. La villa, según las autoridades, estará habilitada para el público a partir del próximo 4 de diciembre.