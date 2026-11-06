Preparativos del carnaval de San Miguel

Artistas nacionales e internacionales pondrán a bailar a los salvadoreños durante el carnaval de San Miguel, el próximo 28 de noviembre, el alcalde Alex Torres, dijo que han programado diversas actividades, llenando a la perla de oriente de música, color y tradición. Para este 2026, el presupuesto ronda 1,300,000 dólares de fondos propios de la comuna.

El despliegue de seguridad está garantizado y según el edil, actualmente la zona hotelera está repleta tras la llegada masiva de los turistas.

Los salvadoreños se mantienen a las expectativas de todas las sorpresas que se tendrán en el carnaval de San Miguel.

La comuna estima que al menos 2.3 millones de turistas nacionales y extranjeros disfruten de estas fiestas y participen en las diferentes actividades en honor a Nuestra Señora Reina de La Paz, patrona de los migueleños.