Preparación ante tsunamis

Estar cerca del mar también exige saber cómo reaccionar ante una emergencia. Una alerta de tsunami puede obligar a abandonar la playa, suspender las actividades y evacuar zonas expuestas en cuestión de minutos.

Eso fue lo que ocurrió el viernes en el Puerto de La Libertad, cuando las autoridades desalojaron a los bañistas y restringieron el ingreso al muelle como medida preventiva, tras el terremoto registrado en Panamá.

Un tsunami no siempre se presenta como una ola gigante, puede consistir en una serie de olas que avanzan con gran energía y que, al llegar a la costa, pueden provocar inundaciones y corrientes peligrosas. Por eso, los expertos insisten en la importancia de respetar las alertas y no acercarse al mar para observar el fenómeno.

Los pescadores del Puerto de La Libertad también tuvieron que modificar sus actividades. Durante algunas horas del viernes, el ingreso al muelle estuvo restringido como parte de las medidas de seguridad.

Horas después, la alerta fue levantada y las actividades se normalizaron. Algunos visitantes volvieron a disfrutar de las olas, mientras otros prefirieron mantener la precaución y esperar antes de regresar a la playa.

¿Qué hacer si se emite una nueva alerta? Las autoridades recomiendan acatar las indicaciones de los guardavidas y los equipos de emergencia, alejarse de la playa y dirigirse a zonas altas o lugares seguros cuando así se indique. También es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y no regresar a la costa hasta que las autoridades lo autoricen.

Porque ante la posibilidad de un tsunami, la prevención y una reacción oportuna pueden salvar vidas.