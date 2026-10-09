Premio Nobel de Química 2026 recae en Henri Kagan y Kenzo Soai por resolver misterio centenario

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al francés Henri Kagan y al japonés Kenzo Soai por resolver un misterio de más de un siglo.

Los científicos explicaron por qué los seres vivos usan solo una de las dos versiones espejo de sus moléculas.

La Real Academia Sueca de Ciencias fue la encargada de anunciar a los ganadores del galardón. El premio se repartirá por partes iguales entre ambos científicos. La distinción incluye 12 millones de coronas suecas, equivalentes a más o menos 1 millón 200 mil dólares.

El hallazgo se conoce como la asimetría de la vida y responde a una interrogante que la ciencia arrastraba desde hace más de cien años. La investigación de Kagan y Soai permite comprender este fenómeno fundamental de la biología.