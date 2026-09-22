Premio Nacional de Cultura 2026 se dedica por primera vez a la literatura infantil salvadoreña

La edición 38 del Premio Nacional de Cultura 2026 está dirigida por primera vez a la literatura infantil, un galardón de carácter presidencial que reconoce la trayectoria y el legado de actores culturales del país.

La directora ad honorem de la editorial El Salvador, Marcela Lemus, y el director general de Multiculturalidad, Alberto Cruz, explicaron que el premio está destinado a reconocer a artistas, escritores y músicos que dedican su vida al arte y la cultura.

La edición de este año se alinea con la línea de trabajo del gobierno que, desde el despacho de la primera dama en 2019, ha puesto en primer plano a la primera infancia.

Un escritor no puede postularse por sí mismo; deben hacerlo instituciones editoriales u organizaciones culturales con personería jurídica vigente.

Entre los requisitos figuran los datos generales del postulante, atestados y todo tipo de referencia que acredite su trayectoria en la literatura infantil.