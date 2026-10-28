Antes del estallido de la guerra en Irán en febrero de este año, los precios del gas en Europa rondaban los 32 euros por megavatio-hora. A principios de este mes, los precios se mantenían por debajo de los 75 euros.

Las reservas de gas en Europa también se encuentran bajo presión. Actualmente, el nivel de existencias en las instalaciones europeas de almacenamiento de gas se sitúa en torno al 75%, por debajo del promedio estacional de aproximadamente el 80% para el mismo periodo. Se trata del nivel más bajo para el mismo periodo desde que comenzaron los registros en 2009.

A medida que descienden las temperaturas en todo el continente, el mercado prevé que la demanda de calefacción en Europa aumente considerablemente en los próximos días.