Precios de verduras, frutas y carnes en el mercado: papas a 70 centavos y pollo a 1.40 dólares

El mercado ofrece una amplia variedad de precios en productos de la canasta básica, con verduras desde 25 centavos, frutas como la naranja a cuatro por un dólar, y carnes con la tilapia a cinco dólares la libra.

Entre las verduras destacan el chile verde y la zanahoria a 25 centavos cada uno, la papa a 70 centavos la libra y el repollo a dos dólares. En frutas, la manzana californiana cuesta 25 centavos, la piña 3.50 dólares y la sandía tres dólares.

Los lácteos incluyen queso morolique a 3.10 dólares, queso duro a 4.50 y crema pura a dos dólares. Las carnes tienen precios variados: el pollo muslo pierna a 1.40 dólares, la gallina entera siete dólares, la costilla de res a 3.40 y el chicharrón a 5.50 la libra.