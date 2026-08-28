Precios de referencia de los granos básicos

El maíz, el frijol y el arroz tendrían precios más accesibles para los consumidores, según el Ministerio de Agricultura, luego de acuerdos alcanzados con el sector privado para establecer precios de referencia.

De acuerdo con la tabla publicada por el titular de esa cartera de Estado, Óscar Domínguez, el quintal de frijol rojo tendrá un precio de $79 dólares para la categoría popular, $82 dólares para la calidad media y $86 dólares para la superior.

En el caso del maíz blanco, el precio de referencia se fijó en $23 dólares por quintal, para la calidad media se comercializará a $23.75 y la superior a $24.50.

Mientras que el arroz precocido se comercializará entre los $21 y $45 dólares por quintal, dependiendo de su calidad.

Para el arroz blanco, la referencia es de $36 dólares para la calidad popular, $37 dólares para la media y $41 dólares para la superior.

Se trata de productos esenciales en la alimentación de los salvadoreños.