Los precios de referencia de los combustibles se mantienen sin variación en la zona central, según la Dirección General de Hidrocarburos y Minas.

La gasolina superior cuesta 5.13 dólares, la regular 4.80 y el diésel 4.86.

Estas tarifas están vigentes desde el 15 de septiembre, de acuerdo con la entidad.

En la zona occidental y oriental, los precios de referencia son 5.14 dólares la superior, 4.81 la regular y 4.86 el diésel, según la misma dirección.

En lo que va de 2026, el precio de referencia por galón en la zona central ha subido aproximadamente 1.28 dólares.

El incremento es de 1.25 dólares en la gasolina superior y de 1.45 en el diésel frente a los valores de inicio de año.

Ese aumento ha llevado a las familias a destinar un poco más del presupuesto semanal para movilizarse.

Los conductores afirman que el costo de los combustibles sigue representando una carga para su economía.

Un automovilista que trabaja lejos relató que en una quincena gasta casi 100 dólares.

Otros conductores calcularon entre 30 y 50 dólares semanales en combustible.

Los conductores esperan que disminuyan los costos, aunque reconocen que el precio ha incrementado por factores externos como tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y fluctuaciones en los mercados internacionales de petróleo e inventarios.