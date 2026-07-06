Precios de combustibles en el país se mantienen estables hasta el 20 de julio

Los precios de los combustibles en el país no sufrirán variación hasta el 20 de julio, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con la gasolina superior manteniéndose entre $4.74 y $4.75, la regular entre $4.41 y $4.42, y el diésel en $4.44, en las tres zonas del país, como precios de referencia.

A nivel internacional, el barril de Brent cayó 0.18% a $71.99 y el WTI perdió 0.20% a $68.55, impulsados por las expectativas de aumento en la producción de la OPEP+ en 188,000 barriles diarios a partir de agosto y los avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

Sin embargo, esta baja no se refleja en los precios salvadoreños, ya que la referencia nacional se determina con base en el comportamiento del mercado internacional durante un periodo y no por oscilaciones diarias del petróleo.