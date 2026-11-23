Desde gallinas rojas, blancas, y bantres, hasta pavos, chompipollos y patos, es lo que se puede encontrar en el mercado central de San Salvador, el edificio 8 y el pasillo anexo se contra la mayoría variedad de puestos, con precios que van desde los $7 dólares en adelante y algunos ya se están preparando para la temporada navideña.

Mientras que en el edificio 10, están las ventas de aves vivas y los precios varían según el tamaño, además tiene costos adicionales si solicitan aliñadas.

Mientras que, por otro lado, en los agromercados se vende principalmente pollo entero o por piezas y cortes específicos.

Y es que el último mes del año, los comerciantes aseguran que la venta y el consumo de pollo aumenta al menos un 30%.