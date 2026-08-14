Posible fin del TPS: economistas alertan por caída de remesas en El Salvador

La falta de renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador podría generar graves implicaciones económicas, según economistas.

Entre las principales consecuencias estaría una reducción de los millones de dólares que ingresan al país en remesas enviadas por la comunidad de tepesianos.

Los especialistas estiman que las remesas familiares podrían disminuir hasta en un 40%. Esta reducción también podría afectar la demanda de bienes de consumo y el consumo minorista en El Salvador.

Ante este escenario, el economista Balmore López recomienda a las familias manejar con cautela el efectivo y priorizar el ahorro.