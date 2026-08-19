Portal guía para récord crediticio

Más de 700,000 casos de desactualización de récord crediticio y utilizar su información sin previa autorización son algunas de las irregularidades que la defensoría del consumidor detectó en la banca nacional.

Ante esas problemáticas que se pretende erradicar con el portal guía tu récord crediticio, iniciativa que pretende educar financieramente, en el espacio estarán disponibles charlas, capacitaciones, documentos y consejos.

El portal guía tu récord crediticio incorpora también una sección de preguntas frecuentes sobre situaciones relacionadas con el historial crediticio, entre ellas el manejo de deudas, los plazos de mora y la figura del fiador.