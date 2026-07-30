¿Por qué sentimos mariposas al enamorarnos? La ciencia explica qué pasa

El enamoramiento no solo está relacionado con las emociones, también provoca cambios en el cerebro que explican la felicidad, los nervios y la atención hacia otra persona.

Cuando alguien se enamora, el sistema de recompensa cerebral puede aumentar la liberación de dopamina, relacionada con motivación y placer.

Estos procesos pueden hacer que una persona piense constantemente en alguien especial o experimente mayor emoción ante ciertos estímulos.

La ciencia estudia cómo diferentes sustancias del cerebro participan en la conexión y el apego.

Por eso una mirada, un mensaje o una canción pueden generar respuestas intensas.



