¿Por qué partidos con poco respaldo compiten por la presidencia?

Partidos políticos con baja preferencia electoral continúan en carrera por la Presidencia de la República. Aunque las encuestas no los ubican como favoritos, algunas agrupaciones deciden participar en los comicios de 2027.

Analistas señalan que una candidatura presidencial también puede servir como plataforma para obtener representación en la Asamblea Legislativa.

Según recientes encuestas universitarias, partidos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) registran una intención de voto de 1.3 % y 1.4 %, respectivamente, mientras que otras agrupaciones no alcanzan el 1 % de respaldo.